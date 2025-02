Les doux baisers d’Abysskiss

Sous son nom aquatique et sensuel, Abysskiss est un drôle d’ovni sonore à découvrir, fomenté par la saxophoniste Camille Maussion et le guitariste Pierre Tereygeol.

Fomenté par la saxophoniste Camille Maussion (révélée au sein du Nefertiti Quartet) et le guitariste Pierre Tereygeol (trio Suzanne ; Baa Box de Leila Martial), cet autoproclamé « orchestre de poche rétrofuturiste » à l’instrumentation singulière mêle les sons feutrés du vibraphone et de l’euphonium, convoquant comme dans un songe lointain des réminiscences de West Coast et de Jazz Passengers. Dans la ouate des timbres auxquels il enlace les cordes de sa guitare baryton, Tereygeol vient lover ses talents de chanteur dans un registre rêveur teinté de Jeff Buckley et de Stevie Wonder. Un groupe à découvrir au Comptoir à la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois qui défend depuis plus de vingt ans les musiques singulières, malheureusement confronté à d’importantes difficultés pour sa survie.

Vincent Bessières