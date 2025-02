Christophe Monniot : ce que migrer veut dire

Le saxophoniste Christophe Monniot interroge la forme de ses œuvres et le mouvement du monde.

Qu’est-ce que les migrations apportent au monde ? Et qu’est-ce que l’improvisation — qui fait migrer les notes dans le monde depuis une partition — apporte-t-elle à la musique ? Christophe Monniot interroge l’apport des flux migratoires à l’humanité, et par la même occasion, élabore une série de pièces mouvantes qui évoluent au gré de ceux qui les interprètent. À la tête d’une formation en forme de all-stars de libres penseurs du jazz pour laquelle il les a spécialement composées — Aymeric Avice, à la trompette ; Jozef Dumoulin, aux claviers ; David Chevallier, aux guitares ; Bruno Chevillon à la contrebasse et Franck Vaillant à la batterie — le saxophoniste propose avec ces Six Migrant Pieces une musique « conçue comme un voyage permanent, un flux migratoire perpétuel » aux multiples emprunts et hybridations sonores, à l’image des parcours esthétiques ramifiés de chacun.

Vincent Bessières