Piers Faccini et Ballake Sissoko, duo à la pudeur majuscule

Le poète anglo-italien Piers Faccini et le griot Ballake Sissoko signent un duo à la pudeur majuscule.

Ce duo, c’est une histoire commencée il y a plus de vingt ans. « En rejoignant label Bleu au début des années 2000, j’ai rencontré Ballaké, avec qui j’ai fait quelques concerts en duo. Dès lors on ne s’est plus quittés. En revanche, il m’aura fallu du temps avant de vraiment réussir un dialogue, d’avoir une vraie conversation d’égal à égal et non simplement de lui laisser des plages où il puisse jouer », se souvient Piers Faccini.

Cordes en sympathie

C’est cela que souligne leur disque dont on fête la sortie, Our Calling, une entente quasi télépathique entre ces deux adeptes d’une folk au singulier du suggestif, à l’image du dessin qui orne la pochette : un oiseau inspiré d’une ancienne sculpture africaine et un rossignol, « le plus grand chanteur qui passe six mois de sa vie en Europe six mois en Afrique », selon Piers Faccini. « L’idée était de représenter deux esthétiques, emblématiques de deux manières de voir le monde. » Ces deux visions-là s’accordent autour de leurs cordes (guitare comme kora), avec à la clef des mélodies subtilement hybrides.

Jacques Denis