N°339
janvier 2026
Classique / Opéra - Agenda

« Une œuvre, un concert » avec Karine Deshayes et le duo Raphaëlle Moreau et Nathanaël Gouin

« Une œuvre, un concert » avec Karine Deshayes et le duo Raphaëlle Moreau et Nathanaël Gouin
©Karine Deshayes © Aymeric Giraudel
Karine Deshayes © Aymeric Giraudel

Musée d’Orsay / musique et peinture

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Musiques et peintures créées par des femmes sont réunies, avec Karine Deshayes et le duo Raphaëlle Moreau et Nathanaël Gouin.

Longtemps presque absentes dans les programmes de concert, les œuvres des femmes ne sont pas bien nombreuses non plus sur les cimaises. Le cycle « une œuvre, un concert » réunit ces quasi-invisibles. Autour d’un Paysage au ciel nuageux (1901) de Blanche Derousse, la mezzo Karine Deshayes fait découvrir des pages brèves d’une dizaine de compositrices – de Louise Adolpha Le Beau à Mel Bonis et Rebecca Clarke, pour ne citer que les moins méconnues. Ambiance hivernale toujours avec La Crique mystérieuse de la Suédoise Anna Boberg (1864-1935), où résonneront les pages de trois de ses compatriotes et contemporaines – Sara Wennerberg Reuter, Amanda Maier et Laura Netzelque -, interprétées par la violoniste Raphaëlle Moreau et le pianiste Nathanaël Gouin.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Une œuvre, un concert
du jeudi 5 février 2026 au mardi 17 février 2026
Musée d’Orsay
esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Jeudi 5 février à 20h, mardi 17 février à 12h30. Tél. : 01 53 63 04 63.

