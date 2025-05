La 26e édition du festival Cordes en ballade articule sa programmation 2025 autour de l’anniversaire Ravel, avec des transcriptions qui enjambent les répertoires.

Si Cordes en ballade s’ouvre avec des chœurs de Verdi accompagnés par le Quatuor Debussy, le directeur artistique du festival, c’est l’anniversaire Ravel qui constitue la colonne vertébrale de l’édition 2025. Ce sont pas moins de 7 concerts du 4 au 8 juillet, et en point d’orgue, les trois rendez-vous du 6 juillet à Viviers, des duos poétiques associant la harpe avec le violon et la flûte, aux noces fécondes avec le jazz dans des transcriptions où résonnent les couleurs du vibraphone de Franck Tortiller. La veille, le percussionniste et les Debussy proposent des transcriptions inédites du Tombeau de Couperin et Ma Mère L’Oye, à Lagorce, où ils ont enregistré leur nouvel album Ravel(s). Le 7, les saxophones du Quatuor Ellipsos font traverser l’Atlantique et proposent une version inattendue du Boléro. Cordes en balade soutient les jeunes musiciens, avec trois concerts Nouveaux talents, les quatuors à cordes DaBraccio le 9 et Peregrino le 11, ainsi que les saxophones des Isar le 12, sans oublier l’Académie et sa soirée de clôture.

Gilles Charlassier