Le 16ème Festival Chopin au Jardin

Les cinq concerts de l’édition 2025 du Festival Chopin au Jardin présente deux artistes confirmés, Zbigniew Raubo et Nicolas Stavy, et fait découvrir trois jeunes solistes.

Organisé par la Ville de Varsovie, Stołeczna Estrada et l’Institut Polonais de Paris, avec le partenariat de la Ville de Paris et Yamaha, le Festival Chopin au Jardin met, depuis 2010, le compositeur franco-polonais à l’honneur, chaque dimanche de juin, en plein air, au Parc Montsouris. L’édition 2025 s’ouvre avec Zbigniew Raubo. Engagé dans l’enseignement, il compte plusieurs lauréats de grands concours internationaux parmi ses élèves. Son programme équilibré associe valses et mazurkas avec de grandes pages virtuoses, la Ballade n°2 et surtout l’Andante spianato et Grande Polonaise brillante op. 22. Nicolas Stavy est l’autre soliste confirmé de cette année. Franco-polonais comme Chopin, il articule son concert du 22 juin autour de la nostalgie des Nocturnes et des Ballades n°1 et n°4, qui prend un tour patriotique avec l’Étude n°12 Révolutionnaire.

Trois jeunes solistes

Les trois autres rendez-vous mettent en avant de jeunes solistes polonais. Kamila Sacharzewska affronte, le 8 juin, la puissance expressive de la Sonate n°2, les Polonaises op. 44 et op.53, ainsi que la Grande valse brillante op.18. Le dimanche suivant, Mateusz Dubiel offre un parcours éclectique dans l’œuvre de Chopin allant des amples Scherzo n°4 et Polonaise-Fantaisie op. 61 aux miniatures plus intimes, telles la Berceuse op. 57, le Nocturne op. 55 n°2 et les 4 Mazurkas op. 41. Quant à la clôture, qui coïncidera avec la fin du semestre de présidence polonaise du Conseil de l’Union Européenne, elle est confiée à Weronika Chodakowska dans un florilège de préludes et mazurkas autour de la Ballade n°2.

Gilles Charlassier