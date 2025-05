Parrainée par l’ancien rugbyman Mathias Dantin, aujourd’hui tétraplégique, et avec le corniste Felix Klieser en artiste en résidence, l’édition 2025 du festival L’Offrande musicale poursuit l’aventure musicale et solidaire initiée par David Fray.

L’ouverture de l’édition 2025 avec David Fray accompagné par Laurence Equilbey et Insula Orchestra résume l’ambition inclusive de l’Offrande Musicale, en portant la voix de grandes compositrices oubliées, avec la redécouverte du Concerto pour piano d’Emilie Mayer, quasi exacte contemporaine de Liszt. Après un premier duo l’an dernier, le directeur du festival réinvite le violoniste Daniel Lozakovich pour le Triple Concerto de Beethoven, avec le violoncelliste Daniel Müller-Schott, aux côtés de Bertrand de Billy et l’Orchestre national de France. Le piano est encore à l’honneur le lendemain, pour trois courts programmes par Nathanaël Gouin, Iddo Bar Shai et Momo Kodama, ainsi que le 8, avec la légende vivante Elisabeth Leonskaja dans Schubert, sans oublier la soirée jazz de Yaron Herman le 3, le spectacle Sorcellerie pour deux pianos de Philippe Beau le 6, et l’accompagnement du corniste Felix Klieser, artiste en résidence, le 7. Le fil rouge autour du clavier se prolonge par l’orgue – et la voix – le 2 avec Thierry Escaich et l’ensemble La Sportelle, avant la danse en clôture.

Gilles Charlassier