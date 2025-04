Zoé Grossot enquête sur nos passionnantes origines avec L’Univers a un goût de framboise, un seule-en-scène mêlant théâtre d’objets et clown.

La fondatrice de la compagnie BOOM, Zoé Grossot, a deux passions : l’astrophysique et la paléoanthropologie. Deux gros et grands mots qu’elle a décidé de condenser dans un tout petit espace. Sur un mini-plateau à hauteur de bambin, les matières inertes vont s’animer. Les galets noirs se changent en peuples migrateurs, des tas de sable deviennent l’Afrique, l’Asie ou encore l’Europe. Malgré le caractère intimiste de cette mise en scène, l’artiste traite de sujets scientifiques immenses et bouleversants. « Quand on est assis, on avance à 1100 km/h sans même s’en rendre compte. C’est la vitesse à laquelle la Terre tourne sur elle-même. Raconter ça, c’est bousculer notre rapport au réel. » s’enthousiasme-t-elle. Il y a en effet quelque chose de captivant dans la quête de nos origines célestes comme terrestres. Alors la marionnettiste-clown-scientifique prend son public par la main et plonge avec lui, éveillant l’exaltation de la curiosité, le piment de la découverte.