Le corps au centre et au centre du corps, Pratique de la ceinture, ô ventre met en lumière une pathologie féminine – le fibrome utérin – et traverse avec délicatesse et inventivité la sphère, par trop déconsidérée, des soins hospitaliers.

Difficile d’évaluer la prévalence du fibrome utérin dans la population féminine car celui-ci reste souvent asymptomatique. Si ce n’est pas le cas, douleurs et saignements abondants handicapent alors le quotidien de femmes qui ne trouveront pour l’heure comme remède que de se faire opérer tout en sachant qu’elles connaîtront probablement des épisodes de récidive. Vanessa Amaral, autrice et metteuse en scène de Pratique de la ceinture, ô ventre connaît de très près ce douloureux problème. Son spectacle dépasse cependant le récit personnel pour le croiser avec des thématiques diverses comme celle des violences familiales ou du vécu des afro-descendants de France. À travers le récit d’Amina, aide-soignante de 35 ans qui se découvre victime de cette maladie, le retournement de la position de soignante en soignée permet notamment de parcourir la sphère du soin – le dévouement, les maladresses et parfois les violences d’un personnel médical que le manque de moyens empêche de plus en plus d’exercer convenablement son métier – tout en explorant cette partie basse et souvent déconsidérée du corps et de l’être : le ventre.

Une grande puissance évocatrice

Nourriture, désir, émotions, enfants y transitent, faisant de cette région méprisée notre deuxième cerveau, comme le rappelle le début du spectacle. Amina, que l’on suit à travers la découverte et la prise en charge de sa maladie, en guide le récit. Collègues d’hôpital, patients, famille, amis, médecins… – rôles rondement pris en charge par Sachernka Anacassis, Samuel Roussel-Hayatou, David Seigneur et Lisa Torres – la croisent dans une histoire qui mêle questions intimes et professionnelles. De la visite chez le gynécologue à la salle d’opération, de la salle de repos des aides-soignants à la chambre d’un patient, l’hôpital est omniprésent. Le traitement des corps, des personnes, est abordé de manière très sensible et délicate, via par exemple des scènes de soin qui prennent leur temps, et acquièrent ainsi une grande puissance évocatrice. Même si l’écriture se fait parfois un peu démonstrative, le jeu un peu illustratif, Vanessa Amaral a su tisser un récit dynamique qui va toujours de l’avant, là où sphère intime et professionnelle s’entrelacent, tuilant différents types d’écriture – quotidienne, technique, poétique – et traversant des problématiques médicales comme politiques et sociétales. Le tout dans une mise en scène fluide, avec une scénographie d’Inès Mota qui superpose réalisme de l’hôpital et poésie visuelle, et un accompagnement sonore inventif signé Anthony Clerc, qui favorise discrètement et efficacement les changements de lieux et d’ambiance. Primé dans la section maquette du festival Incandescences 2023, Pratique de la ceinture, ô ventre est devenu un grand format au cœur, pardon, au ventre de notre époque.

Eric Demey