Avec la 10ème édition de son festival printanier Zoom (12 mai – 6 juin 2025), Théâtre Ouvert présente des écritures toutes fraîches qui s’attellent à penser le monde.

C’est au plus près du geste d’écriture théâtrale que nous invite Théâtre Ouvert avec son festival Zoom. En donnant à entendre pour la première fois des textes écrits récemment, le lieu dédié aux autrices et auteurs de la scène d’aujourd’hui offre à ces derniers ainsi qu’aux spectateurs un temps précieux d’échange et de découverte. On est en prise directe avec les préoccupations de celles et ceux qui font métier d’écrire pour le théâtre depuis quelque temps ou qui s’engagent tout juste sur cette voix. Cette 10ème édition s’ouvre avec un spectacle de l’autrice et metteure en scène haïtienne Gaëlle Bien-Aimé, Aimer en stéréo, où une poétesse et militante d’Haïti vivant à Brooklyn se raccroche à son pays par la radio. Le festival se poursuit de façon tout aussi engagée avec une proposition collective intitulé White Spirit. Six autrices françaises, double nationales ou issues de pays colonisés par la France, jouent ensemble le texte « poéticopolitique » qu’elles ont composé pour interroger ce qu’elles nomment le « white spirit », autrement dit « la force oppressive et l’héritage que nous portons en nous ». Six autres performances, spectacles, lectures et mises en espace nous dévoilent des regards singuliers sur des sujets divers, souvent sensibles, tels que le handicap dans Conversation entre Jean Ordinaires de Laëtitia Ajanohun, la violence en milieu rural, la drogue ou encore les traumatismes de l’enfance. Avec Zoom, les écritures dramatiques permettent de tout regarder, pour mieux surmonter.

Anaïs Heluin