Magalie Tronchet, le clown de Zoé Bourdaud, cherche, avec le public qui participe et rit de bon cœur, celui qui pourra remplacer Jack, son amour de cinéma, disparu dans le naufrage du Titanic.

Magalie en veut beaucoup à Rose : d’abord parce qu’il y aurait eu de la place pour deux sur la planche et que Jack aurait pu être sauvé, ensuite parce que la victoire amoureuse a été trop facile pour Rose, qui a de beaux cheveux alors que Magalie a des couettes horizontales et une dégaine un peu moins chaloupée que Kate Winslet, enfin parce que les amours de cinéma sont infiniment plus simples que ceux de la vraie vie, où on se prend des râteaux en pleine figure comme les paquebots transatlantiques se prennent des icebergs sur le museau… Mais Magalie Tronchet persiste et signe et drague tous azimuts, transformant la salle des Antonins en marché aux bestiaux.

L’hystérique et son maître

La clown reconstitue l’histoire du film de James Cameron, invitant un Jack potentiel à danser la gigue sur scène, deux autres à la dessiner, alanguie sur un canapé, avec le Cœur de l’Océan autour du cou. Elle parvient même à en trouver un qui résiste à ses avances ! « J’aimerai faire transparaître dans ce solo toutes les émotions dont une adolescente peut faire l’expérience lorsque l’amour est absent, lorsque l’injustice fait rage et que le désespoir la ridiculise. » dit Zoé Bourdaud, qui réussit remarquablement à camper ce Casanova en doudoune, qui s’offre à tous avec le désir effréné d’être désirée. Dans la mesure où le public avignonnais compte de jolis garçons – que Magalie Tronchet préfère aux vieux et aux chauves – et autant d’aimables complices, la mayonnaise prend et l’échange avec la salle permet au spectacle de fonctionner. Peu à peu, le personnage se défait de l’eau de rose et finit par trouver des qualités à Rose, qui n’a pas fait exprès d’être riche… Preuve que l’amour de soi et la sororité offrent une sérénité plus propice à la séduction que les eaux glacées du calcul égoïste où se sont noyés l’enthousiasme chevaleresque et la sentimentalité petite-bourgeoise… Les filles devraient relire Marx !

Catherine Robert