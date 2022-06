Yves Fravega fait se côtoyer philosophes et clowns dans Le Cabaret du Monde Tout de Suite

Avec son Cabaret du Monde Tout de Suite, Yves Fravega convoque sur scène les esprits de défunts qui lui sont chers. Dans ses saynettes et fabulettes, philosophes et clowns se côtoient, avec joie.

Au sein de leur compagnie L’Art de Vivre, qu’ils créent en 1995, le comédien et metteur en scène Yves Fravega et le musicien et compositeur Pascal Gobin expérimentent « l’approximation excellente ». Et parce qu’ils ont tous les deux le goût du rire, et que « plus on est de fous plus on rit », ils ont créé pour approfondir leurs recherches des Ateliers de Bricolage et d’Excentricité. C’est au sein de ce « Foyer d’Art Approximatif » qu’est né le Cabaret du Monde Tout de Suite, un concentré du délicat art ordinaire que défend la compagnie. D’abord pièce audiophonique, puis spectacle itinérant, le « cabaret forain excentrique » débarque maintenant en salles, toujours tambour battant.

Les fantômes font leur numéro

Situé quelque part entre « le monde d’avant » et le « monde d’après », le Cabaret du Monde Tout de Suite est un théâtre d’apparitions. Dans le rôle de fantômes portés sur la bouffonnerie, les comédiens Laure Mazurie, Clémence Savalle, Paul Fravega et Tommy Fucito viennent évoquer le temps d’une saynette, d’une chanson, d’un conte ou d’une fabulette l’esprit de plusieurs disparus. Clowns et philosophes, auteurs de théâtre, poètes et romanciers, Jean-Paul Curnier, Alain Gautré, Christophe Tarkos, Max Frisch, Roland Dubillard et Karl Valentin reviennent parmi nous l’espace d’un numéro, d’une soirée. Pour dire par le rire leur révolte contre les injustices du monde. Et contre la mort.

Anaïs Heluin