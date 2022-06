Coupures, par Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget

Auteurs, metteurs en scène et comédiens, Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi présentent Coupures. Entre théâtre, musique et vidéo, une création qui « aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique ».

Au centre de Coupures, il y a Frédéric, un jeune maire écologiste, agriculteur rêveur, père de famille engagé qui se positionne en faveur du recyclage, du circuit court, des pistes cyclables, d’un festival de musique débranchée… Mais alors, comment cet homme a-t-il pu, dans le plus grand secret, trahir ses idéaux et ses électeurs en décidant, seul, sans aucune concertation, d’autoriser l’installation de nouvelles antennes-relais sur le territoire de sa petite commune. C’est ce que nous racontent Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi dans ce spectacle qui s’inspire du débat qui a divisé notre pays lors du lancement de la 5G. Coupures vise à « incarner les conflits de notre temps à une échelle accessible », à « traiter de l’état de notre démocratie ».

Manuel Piolat Soleymat