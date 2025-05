Yves Brouqui : le swing de New York

Yves Brouqui, le guitariste le plus bop de Paris, sort un album avec ses amis venus spécialement de New York.

Inscrit dans la tradition la plus pure de la guitare jazz, dont les maîtres s’appellent, entre autres, Wes Montgomery ou Grant Green, Yves Brouqui a vécu plusieurs années à New York où il a noué de sérieuses amitiés musicales. Il le prouve à nouveau, en présentant à Paris le répertoire d’un tout nouvel album, Mean What You Say (SteepleChase), qu’il a enregistré dans la Grosse Pomme, avec le pianiste Spike Wilner (également patron du Smalls), le contrebassiste Paul Gill et le batteur Anthony Pinciotti. Hormis ce dernier, tristement décédé entre-temps, remplacé, en l’occurrence, par Joe Strasser, ses compères ont traversé l’Atlantique pour swinguer à ses côtés et donner au Duc des Lombards, pendant deux soirs, l’atmosphère vibrante d’un club new-yorkais.

Vincent Bessières