Avec à sa tête le tandem Marie Lenoir et Thomas Quillardet, la 35e édition du Festival Paris l’été offre une cartographie très étendue : à la fois dans le spectre esthétique des propositions, et dans le territoire exploré, du centre de la capitale à la Seine-Saint-Denis, et jusqu’au Val d’Oise.

Bien sûr, les écrins parisiens forment toujours les points névralgiques du festival, offrant des espaces et des points de vue inédits pour mettre en valeur le spectacle vivant. Le jardin des Tuileries, domaine du Louvre, s’habille pendant dix jours d’un théâtre de plein air, qui croise la programmation des Étés du Louvre, consacrée également au cinéma et à la mode. De belles pièces chorégraphiques de groupe s’y succèdent, à commencer par la plus sidérante : Encantado de Lia Rodrigues, qui a reçu le Prix du meilleur spectacle chorégraphique 2021-2022 du syndicat de la critique, reflet de la déflagration que fut cette parade à la fois dépouillée et chamarrée. Une façon ultra politique de ré-enchanter le monde, aussi dérangeante et ambivalente que puisse être la démarche de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues. Dans un tout autre registre, les MazelFreten optent pour la transe électro, quand Silvia Gribaudi s’attache au Grand Jeté comme figure de style qu’elle investit d’une signature bien à elle. La musique partage aussi cette grande scène, façon cabaret avec Sara Forever / Mathieu Barbin, dans les rythmes capverdiens de Mayra Andrade, ou avec le duo franco-bulgare formé par Chloé et Vassilena Serafimova. Non loin de là, c’est le circassien Bastien Dausse qui nous fait flâner au cœur d’un Cabinet de curiosités lunaires composé d’agrès étonnants.

Faire surgir l’inattendu au coin de l’espace public et naturel

Le cirque se déploie également à travers la magnifique contemplation que nous propose Chloé Moglia dans son Rouge Merveille, qui poursuit ses explorations suspensives dans la présence envoûtante d’une femme en lutte pour une autre forme de verticalité. À côté d’une ouverture en grand large dans la Nef du Grand Palais portée par le waacking de la queen du genre, Josepha Madoki, suivie par une after party avec Kiddy Smile, le festival Paris l’été nous réserve des bulles plus intimes et sensibles dans le regard que l’on peut poser sur les œuvres et les artistes. En particulier à travers des solos : Rebecca Journo est une Épouse captivante, à la fois intrigante et follement expressive, tandis que Calixto Neto répond à la proposition de Lia Rodrigues d’un solo Outrar, dans l’intention de se faire « autre » comme l’avait avant lui exploré Volmir Cordeiro. Dans le Val-D’oise, le domaine de Villarceaux Chaussy réunit les multiples composantes du festival à travers une proposition déambulatoire, musicale, poétique, chorégraphique… orchestrée par Blaise Merlin, pour des Balades Extraordinaires au cœur d’un écrin de verdure qui fera surgir autant de pensées botaniques qu’artistiques.

Nathalie Yokel