Paris accueille la première édition d’un festival fortement teinté par le jazz, au regard tourné vers l’Orient.

Avant de gagner Paris, Pedram Niksirat, le directeur artistique du Saaz Buzz Jazz Festival, a dirigé les Tehran Jazz Nights (de 2015 à 2018) et les Southern Nights (de 2017 à 2020), en Iran où le seul mot de « jazz » sonne comme une offense aux oreilles d’un régime qui a l’antiaméricanisme chevillé au corps. Convaincu que la musique est la meilleure façon de rapprocher les hommes, son ambition est de jeter un pont entre les traditions du monde arabe et du Moyen-Orient et le jazz. Le programme de cette édition initiale se déroule en trois temps. Au New Morning, la « Nuit du jazz persan » verra se rencontrer des musiciens d’origine iranienne avec le saxophoniste français Samy Thiébault et le contrebassiste Chris Jennings. Au même endroit, le lendemain, on retrouvera la fusion méditerranéenne de la chanteuse et violoncelliste Nesrine, suivi du oudiste libanais Rabih Abou-Khalil avec la chanteuse Elina Duni en invitée. Pour la troisième soirée, au Trianon, se feront entendre le pianiste palestinien Faraj Suleiman et la pianiste azérie Aziza Mustafa Zadeh, longtemps absente des scènes parisiennes. Dépaysement garanti.

Vincent Bessières