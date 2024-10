« Yoroboshi : The Weakling » mis en scène par Satoko Ichihara

Avec Yoroboshi : The Weakling, le Festival d’Automne et le T2G – Théâtre de Gennevilliers nous offrent l’occasion de découvrir l’univers singulier, très contemporain bien que nourri de codes théâtraux traditionnels, de Satoko Ichihara.

Depuis l’époque de Pascal Rambert, qui l’a dirigé entre 2007 et 2016, le T2G est un lieu important pour la découverte de la scène japonaise contemporaine. Daniel Jeanneteau, actuel directeur du lieu, a fait de l’artiste Kurō Tanino son artiste associé ; il présentait en septembre dernier sa première création française, Dark Master, dans le cadre du Festival d’Automne. Toujours en partenariat avec cet événement, on poursuit notre immersion dans le théâtre japonais d’aujourd’hui avec une artiste inconnue en France : la dramaturge et metteure en scène Satoko Ichihara. Dans Yoroboshi : The Weakling, elle met la tradition au service du présent. En s’inspirant d’une légende ancienne, dont le héros est un enfant aveugle et abandonné, l’artiste interroge la violence liée à la domination intime et sociale. Dans ce spectacle troublant, l’homme côtoie de près des marionnettes, elles aussi dérivées d’une forme traditionnelle japonaise, le bunraku. Miroir de nos passions, le pantin touche à bien des secrets.

Anaïs Heluin