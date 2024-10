Julien Frégé, du Groupe Chiendent, interprète Jnoun, un seul en scène adressé aux adolescents. En collaboration avec Anne Corté, il élabore un spectacle sur les doutes et les angoisses que provoque le passage de l’enfance à l’adolescence.

Qu’arrive-t-il à cet ado qui touche les seins d’une fille sans son consentement ? Serait-il devenu un jnoun (terme arabe désignant un esprit maléfique) ? Transformant la salle de classe en tribunal, la pièce soulève la question des violences sexistes et sexuelles. Le public est alors invité à réfléchir collectivement aux causes et aux conséquences d’un tel acte. Aller sur le terrain, rencontrer des jeunes et leur laisser un espace d’échange, par le prisme du théâtre, voilà les objectifs du CDN des Tréteaux de France. Il apparaît essentiel, pour le futur de nos sociétés, d’élaborer un théâtre en prise avec son temps. En ce sens, Jnoun offre à la jeunesse les outils du mieux-vivre ensemble, par son engagement auprès d’un public en pleine construction identitaire.

Amandine Cabon