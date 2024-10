Après J’ai trop peur et J’ai trop d’amis, Je suis trop vert complète la saga pré-ado hilarante de David Lescot. À découvrir au Théâtre de la Ville.

Nous nous étions enthousiasmés dans ces colonnes pour les deux premiers épisodes de la saga de David Lescot autour de son personnage de pré-ado : Moi. J’ai trop peur racontait son appréhension d’entrer au collège. J’ai trop d’amis ses premiers pas dans un univers chamboulé par la nouvelle scolarité et l’approche de la puberté. Deux spectacles irrésistiblement drôles et parlants, avec ce personnage anxieux, sa petite sœur gonflée à l’hélium et ses amitiés en tous genres, qui parlaient tant aux jeunes qu’aux parents. Au Théâtre de la Ville, David Lescot et sa troupe reprennent ces deux spectacles auxquels s’ajoute maintenant un troisième : Je suis trop vert.

La vie à la ferme

Moi, cette fois-ci, part en classe verte, en immersion dans une famille d’agriculteurs. Vie à la ferme avec ses animaux qui font peur, sa rudesse mais aussi la fille des paysans qui a son âge… Avec les mêmes comédiennes en alternance – Lyn Thibault, Élise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Marion Verstraeten, Camille Bernon – qui interchangent les rôles au gré des représentations, le même dispositif d’une grande caisse en bois, boîte à jouer d’où surgissent tant de surprises, Je suis trop vert s’attaque au retour à la nature, dans ce qu’il a de compliqué mais aussi de formateur. On en salive d’avance. Une création à découvrir en solo la semaine et à travers des intégrales le week-end.

Eric Demey