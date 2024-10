Accompagnée à la mise en scène par Ludmilla Dabo, l’autrice et comédienne Olivia Mabounga interprète dans Tchoko une jeune femme noire rêvant de ressembler à Beyoncé.

Gloire, une adolescente noire aux cheveux crépus, est la première héroïne dont la jeune autrice et comédienne Olivia Mabounga invente et écrit l’histoire. Elle est l’unique protagoniste de Tchoko, le premier spectacle de la Compagnie Les Énervées créée par l’artiste dans le but est d’« explorer les identités féminines, le rapport au corps et à la société ». Après avoir conçu d’autres « nouveaux récits », Olivia Mabounga, associée depuis septembre 2024 au Théâtre 13, y revient à Gloire. Laquelle, malgré les années qui séparent la nouvelle version du spectacle de l’ancienne, veut toujours ressembler à Beyoncé, quel qu’en soit le prix pour sa peau.

Peau noire, CAROLIGHT

Interprétée par Olivia Mabounga elle-même, qui pour cette recréation se fait accompagner à la mise en scène de Ludmilla Dabo, Gloire n’hésite pas à se « tchokoter » la peau. Ce qui, en lingala, signifie « s’éclaircir ou se chauffer la peau ». Le produit n°1 des ventes, CAROLIGHT, se présente comme une solution miracle. Nourri par de nombreux témoignages recueillis par l’artiste au sujet de la dépigmentation, de la quête du modèle occidental qu’il traduit, Tchoko est pourtant beaucoup plus qu’une pièce documentaire. Entre performance et concert live mêlant Afrotrap, RnB et électro, cette création immerge son spectateur pour le placer au plus près des problématiques de Gloire et de toutes celles qui lui ressemblent plus qu’à Beyoncé…

Anaïs Heluin