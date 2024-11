Créé en juillet 2021 au Festival d’Avignon dans le cadre de Vive le sujet ! cet objet théâtral unique en son genre est né de la rencontre entre ce poète du récit scientifique qu’est David Wahl et le plasticien performeur, sculpteur de la matière argileuse, Olivier de Sagazan. Touchant à notre capacité d’émerveillement, le spectacle revisite les origines du vivant, célébrant l’hybridation des règnes minéral et animal. Stupéfiant.

« Les récits mythiques font de l’argile la matière de la création. Les roches ont-elles été toujours considérées comme inertes ? Quelles ont été leurs interactions avec le vivant ? Et si les dernières découvertes scientifiques révélaient des liens inattendus et poétiques entre les espèces minérales et les écosystèmes biologiques ? » interroge David Wahl. L’auteur de cette nouvelle « causerie » théâtrale qui, avec les précédentes, a en partage la fantaisie de raviver des histoires tombées dans les oubliettes en les rapprochant de découvertes scientifiques récentes, explore les liens qui unissent le vivant et le minéral. Des liens, que sa collaboration exceptionnelle avec Olivier de Sagazan, performeur sculpteur habité par l’idée de questionner la vie organique par le biais de la transfiguration au moyen de l’argile, rendent, avec Nos cœurs en terre, manifestes. Guidé par la mise en scène éclairée de Gaëlle Hausermann, qui n’en est pas à sa première collaboration avec David Wahl, le spectacle est un engagement en faveur de l’émerveillement, du renouvellement de cet émerveillement initial : pourquoi y-a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ? Au cœur du propos, la quête des origines prend une forme singulièrement sensible et bouleversante. Poétique, elle flirte avec le prodigieux mythologique.

Un rituel démiurgique

Sous nos yeux ébahis, une créature hybride s’incarne tandis que le récit inspiré, rassemblant des histoires éparses, raconte une autre possible genèse. Quand le duo s’avance sur scène, l’un portant un tapis de sol, l’autre une chaise, tous deux vêtus d’un identique, classique, costume de ville, il y a du clownesque dans l’air. Les deux facétieux plantent le cadre de leurs audaces. Merveilleuses. Les méandres du récit nous entraînent à partir des découvertes de Pierre Borel (1620-1671), humaniste méconnu convaincu d’avoir découvert le sexe des pierres, à réinterroger, par le biais de notre rapport au règne minéral, les dichotomies notamment issues du cartésianisme qui structurent notre manière d’être au monde. Se transfigurant lui-même au gré du développement de la performance, métamorphosant David Wahl en totem pendant que celui-ci tient le fil du récit, Olivier de Sagazan œuvre comme un démiurge enveloppant son complice d’argile humide, le couvrant de paille, l’ornant de fleurs, le couronnant de lierre, le bénissant au moyen de tiges de plumeaux séchés, le parant de grandes branches. La créature et son créateur fusionnent, témoignant de l’absence de séparation entre l’inerte et le vivant, entre le minéral et l’organique, ouvrant de nouvelles perspectives.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens