Yaron Herman en avant-première

Le pianiste Yaron Herman présente un nouveau groupe en prélude à la sortie d’un album attendu l’année prochaine.

Après s’être longtemps dédié au trio, avoir expérimenté en duo avec le batteur Ziv Ravitz, et exploré le solo (formule dans laquelle il s’est principalement produit ces derniers temps), le pianiste Yaron Herman présente en club un tout nouveau quartet avec lequel il a enregistré pendant l’été passé un album à paraître en 2025. Si le fidèle Ravitz est toujours de l’aventure, on découvrira à ses côtés Haggai Cohen Milo à la contrebasse et, au saxophone ténor, le vendredi 11, la saxophoniste française Alexandra Grimal (qu’on avait un peu perdue de vue dans le champ du jazz) puis, le dimanche 13, sa consœur suisse Maria Grand, qui s’affirme après plus de dix ans passés sur la scène new-yorkaise comme une voix à suivre sur son instrument. Une avant-première à ne pas rater.

Vincent Bessières