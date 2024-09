David Linx, Pierre-Alain Goualch, Diego Imbert et André Ceccarelli : les revoilà autour de la tutélaire figure de Claude Nougaro. Et diable que ça swingue !

Quatre disques ensemble, bien plus de quarante concerts, ça vous forge un quartet. Du genre capable de jouer en toute proximité. Le chanteur David Linx, le pianiste Pierre-Alain Goualch, le contrebassiste Diego Imbert et le batteur André Ceccarelli sont de retour avec un nouveau recueil qui salue le chantre toulousain : Le jazz et la java, qu’ils entendent plus comme une célébration que comme un simple hommage. Pas question pour eux de s’en tenir à la lettre près, c’est l’esprit qui compte dans cette affaire, à l’image de la voix de David Linx, une sensualité qui dénote par rapport aux scansions de stentor de Nougaro. Les autres sont au diapason de telles intentions, quitte à réharmoniser ou à carrément proposer d’autres rythmiques sur les musiques de Michel Legrand, Richard Galliano, Ray Lema, Maurice Vander, Jacques Datin et autre Dave Brubeck. À la clef, un réenchantement permanent.

Jacques Denis