Solaxis : le sax en mode sororal

Cinq saxophonistes parmi les plus en vue de l’Hexagone unissent leurs forces et leurs styles dans un groupe aussi joyeux que sororal.

Compositrice qui fait entendre sa petite musique teintée de pop et d’énergie rock à la tête de ses propres groupes, Lisa Cat-Berro est à l’origine de Solaxis, un ensemble atypique et sororal qui met en scène la quasi-totalité de la famille du saxophone, du soprano au baryton. Autour d’elle à l’alto, on retrouve ainsi quatre consœurs, et pas des moindres : Camille Maussion (du Nefertiti Quartet) au soprano ; Olga Amelchenko à l’alto ; Sophie Alour au ténor et Cécile Bonacina au baryton, soutenues par une paire rythmique (masculine) issue de la scène parisienne du groove. Entre girl power et sax summit, ce all-star qui ne dit pas son nom se met au service d’un répertoire ciselé, fait de boucles hypnotiques à la Moondog, d’afro-beat percussif, de feeling swing et de réminiscences électro, qui ne manque pas de caractère ni de souffle.

Vincent Bessières