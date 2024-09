Tom Ollendorff Quartet avec Will Vinson

Le guitariste phénoménal Tom Ollendorff est la nouvelle bonne surprise venue d’Angleterre.

Auteur d’un excellent album en trio avec le maître batteur américain Ari Hoenig — qui ne s’en laisse pas conter par n’importe qui — ce guitariste anglais de 32 ans est assurément l’un des talents les plus excitants venus d’outre-Manche ces derniers temps. Combinant une sensibilité lyrique assumée, qui sait faire place à l’espace et au silence avec beaucoup d’élégance, et une aisance rythmique assez bluffante, Tom Ollendorff s’est forgé, en outre, une sonorité séduisante, qui participe à l’intérêt qu’on lui porte. De retour au Sunset où il s’est déjà produit à plusieurs reprises, il se présente en quartet avec son compatriote saxophoniste longtemps expatrié à New York, Will Vinson, qui fut lui aussi — il n’y a pas de hasard — un partenaire de jeu d’Ari Hoenig, et qui a cofondé Trio Grande avec le guitariste Gilad Hekselman, lequel dit le plus grand bien d’Ollendorff ! Désormais bien identifié en son pays, l’homme n’est pas encore totalement repéré en France. Raison de plus pour aller juger de son talent sur pièce dans la proximité privilégiée d’un club de jazz.

Vincent Bessières