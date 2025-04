La Caserne d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux fête ses 30 ans

Une centaine de jeunes danseurs professionnels et amateurs vont célébrer les 30 ans de « La Caserne », qui n’est autre que l’emblématique lieu du CCN de Belfort. Héla Fattoumi et Eric Lamoureux nous détaillent les festivités !

Pourquoi avoir intitulé cet événement qui célèbre les 30 ans du bâtiment du Centre Chorégraphique National de Bourgogne -Franche-Comté à Belfort La Caserne DANSE ?

Héla Fattoumi : À l’origine ses murs étaient ceux de l’ancienne caserne de l’Espérance, en plein cœur de Belfort. D’où ce titre. En 1995, il a été conçu pour créer, pour accueillir les artistes et leurs nécessités. Sous l’impulsion de la chorégraphe Odile Duboc (1941-2010) et de la créatrice lumière, Françoise Michel, qui en étaient les premières directrices, il a été équipé d’un véritable plateau de théâtre avec un dispositif scénique sophistiqué. Il a d’ailleurs été renommé « Espace Odile Duboc » en 2015.

« Cette célébration va avoir une dimension festive, qui entraînera toute la ville à danser. »

Comment allez-vous fêter cet anniversaire ?

Héla Fattoumi : La Caserne a connu trois directions. Celle d’Odile, celle de Joanne Leighton et la nôtre. Donc nous avons évidemment pensé à proposer une œuvre de chaque chorégraphe. Nous avons surtout imaginé nous tourner vers l’avenir, d’où cette invitation aux jeunes danseurs des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris et de Lyon. D’autant plus que selon la volonté d’Odile Duboc, son œuvre ne peut être reprise qu’à des fins de formation, et son boléro un repris par dix étudiants du CNSMDP est une vraie réussite. La pièce Nos Songlines est quant à elle recréée par Joanne Leighton pour dix-sept danseurs du CNSMDL. Une des spécificités de notre CCN est d’être transfrontalier, de travailler sur la notion de frontière, avec la Suisse en particulier. Nous avons réécrit ZAK, une pièce pour cinq danseurs et un musicien, pour vingt jeunes interprètes du Ballet Junior de Genève. Il y aura aussi « 1 Km de danse », un événement imaginé par le Centre national de Danse (CND), ainsi que la présentation de Tout Moun qui ouvrira cette manifestation.

Eric Lamoureux : Par ailleurs, cette célébration va avoir une dimension festive, qui entraînera toute la ville à danser, sur les places publiques, dans les salles des fêtes, dans des écoles de danse. Le projet de Taoufiq Izeddiou, notre artiste associé, Danser ma ville, implique ainsi les étudiants danseurs invités pour la soirée hommage, et des danseurs amateurs du Territoire de Belfort. Et le Bal organisé par Nathalie Pernette achèvera la journée, avec deux soirs à Belfort, et un soir à Delémont, dans le Jura Suisse. Et bien sûr, des ateliers, des scènes ouvertes, des restitutions…

Vous allez également changer d’adresse paraît-il ?

Eric Lamoureux : Notre adresse actuelle, 3, avenue de l’Espérance, va devenir l’Esplanade Odile Duboc, qui sera inaugurée le 15 mai… Nous programmons aussi le solo fondateur de Julie Nioche, créée en collaboration avec Rachid Ouramdane, au CCN de Belfort au printemps 1995, qui s’appelle… 3, avenue de l’Espérance !

Propos recueillis par Agnès Izrine