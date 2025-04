Entre jardin, musées, salles de spectacle et studio de danse, le Festival Tours d’Horizons arpente la ville de Tours pour quinze jours de danses et de rencontres.

Si Michèle Murray, artiste associée au Centre Chorégraphique National de Tours, assume totalement le silence dans sa déambulation Jardin / Collisions et combustions au Centre de création contemporaine Olivier Debré, c’est pour mieux faire vibrer la résonance entre les corps et l’espace. D’autres artistes du festival donnent à la musique une place de choix : Mickaël Phelippeau, au lieu de s’engouffrer dans une illustration de l’univers de ses Majorettes, préfère lui donner une teinte très années 80. On s’attache à ce décalage comme au parcours des Major’s Girls, qui déplace tout autant notre regard sur ces femmes d’action. Yuval Pick semble quant à lui vouloir nous tromper avec sa nouvelle création Into the silence (voir notre entretien). Ne vous fiez pas au titre, Jean-Sébastien Bach n’est pas loin ! Autre grand moment musical : la soirée consacrée à deux œuvres d’Angelin Preljocaj. Il s’agira de revoir en ouverture Helikopter, mais aussi de découvrir sa nouvelle création. Licht (lire notre critique enthousiaste), comme un contrepoint à la précédente, sur une création musicale électro de Laurent Garnier.

Grandes œuvres et jolies perles

D’autres perles jalonnent le festival : le très touchant duo Saraband de Laura Simi et Erika Zueneli. Grimées et costumées, elles confrontent leurs identités autour d’un acte dansé qui semble traverser les époques, les âges, comme un rituel à la fois intemporel mais profondément ancré. Ashley Chen forme lui aussi un duo surprenant. Ici, c’est la rencontre avec le violoncelliste Pierre Le Bourgeois qui donne le la du facétieux Dégringolade ou l’art de rester debout. À ne pas manquer : le focus sur les travaux de deux artistes japonaises où la marionnette tient une place particulière, tout en délicatesse. Kaori Ito montre son Waré Mono, réflexion autour de l’enfance, quand Ikue Nakagawa, également autour des relations familiales, offre à son Tamanegi une présentation in situ au Musée des Beaux-Arts de Tours.

Nathalie Yokel