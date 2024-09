Eric Legnini, Bojan Z, Pierre De Bethmann, Baptiste Trotignon

Mieux qu’une simple leçon de piano, ce huit mains est l’occasion de démontrer que le mot « jouer » est une clef d’écoute de l’histoire du jazz.

C’est à l’initiative de Reno Di Matteo, producteur de spectacles, lors de l’édition 2019 du Tourcoing Jazz Festival, qu’est né ce projet qui associe quatre pianistes. Cinq ans et bien des concerts plus tard, la belle idée est transposée sur disque, Pianoforte, où les standards signés par des maîtres, Hancock comme Jobim, Ahmad Jamal comme Keith Jarrett – pour n’en citer que quatre – sont revisités, afin d’en tracer d’inédites perspectives. Deux grands pianos et deux Fender Rhodes, les intentions de ces leaders patentés, chacun auteur d’une carrière jalonnée de succès, accouchent de versions pour le moins originales : éclectiques et électriques, leurs variations éclairent d’autres voies au gré d’improvisations qui ne perdent jamais tout à fait le fil mélodique. Autrement dit, un récital qui refait l’histoire, au plein sens du terme, avec le plaisir de l’échange instruit entre tous plus que le désir de démontrer une vaine virtuosité.

Jacques Denis