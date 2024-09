Sophie Alour « Le Temps virtuose »

Bien entourée, la saxophoniste Sophie Alour continue de faire vivre la musique de son dernier album sur scène, à l’instrumentation singulière.

Tout fraîchement auréolée d’une nomination aux Victoires du jazz (catégorie Concert), la saxophoniste Sophie Alour fait vivre sur scène son album « Le Temps virtuose », qui se démarque avant tout par l’originalité de son instrumentation — elle dit bâtir ses groupes sur l’envie d’un son particulier — et la personnalité de ceux qui l’entourent : à la batterie, Anne Paceo, dans l’un de ses rares engagements en sidewoman ; à la guitare Pierre Perchaud du trio FOX ; au violoncelle, Guillaume Latil. Réflexion sur le temps qui passe et nous construit, ce « Temps virtuose » est aussi une manière d’ouvrir le jazz à des accents pop et à des inspirations classiques qui nourrissent l’inspiration de Sophie Alour depuis des années.

Vincent Bessières