Yaël Naim, chanteuse intemporelle et solaire

Celle qui a vendu plus de dix millions d’albums au cours de sa carrière illumine les scènes internationales. Elle partage aujourd’hui son nouveau répertoire qu’elle soutient avec flamboyance.

Auréolée de plusieurs Victoires de la musique, Yaël Naim est une chanteuse universelle. Dès son enfance, elle pratique plusieurs arts, de la peinture à la musique. Révélée par « Les dix Commandements », elle a rencontré un succès planétaire avec le hit « New Soul ». Si elle a collaboré avec Stromae, Brad Mehldau ou le Metropole Orkest, elle a surtout façonné un son bien à elle en compagnie du producteur David Donatien : entre folk, pop et arrangements soignés. L’artiste, sensible et créative, présentera son nouveau disque, pour un moment qui promet d’être lumineux. Profondément humaine et intègre, elle reste attentive à ce que ses émotions touchent le public. Son grand combat étant celui de la paix, elle s’engage pour des causes humanitaires en parallèle de sa carrière.

Philippe Deneuve