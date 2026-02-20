La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Musiques du monde - Agenda

Yaël Naim, chanteuse intemporelle et solaire

Yaël Naim, chanteuse intemporelle et solaire - Critique sortie Jazz / Musiques Poissy Théâtre de Poissy
©La chanteuse Yaël Naim @ Yaël Naim
La chanteuse Yaël Naim @ Yaël Naim

Théâtre de Poissy

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Celle qui a vendu plus de dix millions d’albums au cours de sa carrière illumine les scènes internationales. Elle partage aujourd’hui son nouveau répertoire qu’elle soutient avec flamboyance.

Auréolée de plusieurs Victoires de la musique, Yaël Naim est une chanteuse universelle. Dès son enfance, elle pratique plusieurs arts, de la peinture à la musique. Révélée par « Les dix Commandements », elle a rencontré un succès planétaire avec le hit « New Soul ».  Si elle a collaboré avec Stromae, Brad Mehldau ou le Metropole Orkest, elle a surtout façonné un son bien à elle en compagnie du producteur David Donatien : entre folk, pop et arrangements soignés. L’artiste, sensible et créative, présentera son nouveau disque, pour un moment qui promet d’être lumineux. Profondément humaine et intègre, elle reste attentive à ce que ses émotions touchent le public. Son grand combat étant celui de la paix, elle s’engage pour des causes humanitaires en parallèle de sa carrière.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Yaël Naim, chanteuse intemporelle et solaire
du vendredi 20 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026
Théâtre de Poissy
Place de la République, 78300 Poissy

à 20h30. Tél : 01 39 22 55 92. www.theatrepoissy.fr

Tous les articles Musiques du monde

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le spectacle vivant

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Jérôme Sabbagh, musique pour audiophiles
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le spectacle vivant

S'inscrire