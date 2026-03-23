Jazz sous les pommiers, édition 2026 avec un plateau de haut vol

Comme tous les ans, le festival Jazz sous les pommiers célèbre le retour des beaux jours en Normandie avec un plateau des mieux garnis. Sélection par le menu des concerts à ne pas manquer.

« C’est un festival où l’on voit des formules avant qu’on ne les découvre ailleurs, durant les festivals d’été et d’automne », résume l’expert en la matière Alex Dutilh. Bienvenue à Jazz Sous les Pommiers, plus de quarante ans d’existence et toujours au taquet malgré une croissance qui a vu passer l’audience de 4 000 spectateurs à dix fois plus. Pour cette nouvelle édition, il y aura encore des concerts pour tous les goûts, de l’inédit au reconnu, et toutes les bourses, des payants comme des gratuits. Pour bien commencer, le 8 mai, le nouveau projet de David Linx, entouré d’une belle équipe, le quartet de Shai Maestro. Le lendemain, Marc Ribot devrait mettre le feu avec son quartet, tandis que celui de Joshua Redman promet une bande-son plus dans la ligne. Sans oublier d’aller écouter la sélection de six fanfares, dont celle pilotée par Emmanuel Bex, qui se produiront ce dimanche dans quatre lieux différents.

Du jazz entre les lignes et ainsi de suite

En attendant le deuxième week-end de festivités, on conseille de prendre le Tempo di Chet de Paolo Fresu (mardi 12), d’assister au tremplin jazz en régions qui invite à découvrir de nouvelles formations (mercredi 13), d’écouter le Garden Of Silences de Clément Janinet et l’Atlantis selon Anne Paceo. Le jour d’après, si Cécile McLorin Salvant devrait faire l’évènement, il ne faut pas manquer pour autant Lagon Nwar avec la singulière voix d’Ann O’Aro. Encore un beau programme le vendredi 15, avec notamment le formidable trio L’Antidote, aux confins du Moyen-Orient, et Andy Emler, à la tête d’un onztet qui promet de jouer sérieux. Le samedi, pour le grand final, des choix s’imposent vu l’affiche : les nôtres sont la création de Robinson Khoury ; le retour tant attendu du Norvégien Trygve Seim, avec un bel ensemble ; la troisième voie, entre punk, jazz et chansons, de la contrebassiste suisse Louise Knobil ; le flûtiste Jî Drû, dont le dernier disque incline à la danse.

Jacques Denis