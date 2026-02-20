La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Jazz

Jérôme Sabbagh, musique pour audiophiles

©Le Jérôme Sabbagh Quartet © Adrien H. Tillmann
Le Jérôme Sabbagh Quartet © Adrien H. Tillmann

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Un jeu souple, un groupe à l’affût de l’imprévu… Le quartet emmené par le saxophoniste Jérôme Sabbagh fascine par son sens du collectif et son identité sonore unique.

 

Jérôme Sabbagh est saxophoniste et mélodiste avant tout. Depuis vingt ans, il joue avec le même quartet. Figure de la scène contemporaine new-yorkaise, il privilégie la phrase juste et la qualité du son. En leader, il a déjà une belle discographie, croisant sur sa route Paul Motian, Al Foster et Daniel Humair. Son guitariste, Ben Monder, est membre des Bad Plus. Joe Martin, à la contrebasse, est un partenaire régulier de Mark Turner et Chris Potter. Quant à la batterie elle est prise en charge par le désormais reconnu Nasheet Waits. Ils joueront le répertoire de leur dernier album « Stand Up », avec une jubilation certaine, sans effets de manche mais avec une clarté mélodique qui rend leur musique épurée, personnelle et follement musicale. Très attaché à l’enregistrement analogique, Jérôme Sabbagh ne craint pas les aspérités du live qui confèrent à son art une belle identité.

Philippe Deneuve  

A propos de l'événement

Jérôme Sabbagh, musique pour audiophiles
du jeudi 19 mars 2026 au jeudi 19 mars 2026
ECUJE
119 rue Lafayette 75010 Paris

à 20h30. www.ecuje.fr.

 

