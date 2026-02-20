Jérôme Sabbagh, musique pour audiophiles

Un jeu souple, un groupe à l’affût de l’imprévu… Le quartet emmené par le saxophoniste Jérôme Sabbagh fascine par son sens du collectif et son identité sonore unique.

Jérôme Sabbagh est saxophoniste et mélodiste avant tout. Depuis vingt ans, il joue avec le même quartet. Figure de la scène contemporaine new-yorkaise, il privilégie la phrase juste et la qualité du son. En leader, il a déjà une belle discographie, croisant sur sa route Paul Motian, Al Foster et Daniel Humair. Son guitariste, Ben Monder, est membre des Bad Plus. Joe Martin, à la contrebasse, est un partenaire régulier de Mark Turner et Chris Potter. Quant à la batterie elle est prise en charge par le désormais reconnu Nasheet Waits. Ils joueront le répertoire de leur dernier album « Stand Up », avec une jubilation certaine, sans effets de manche mais avec une clarté mélodique qui rend leur musique épurée, personnelle et follement musicale. Très attaché à l’enregistrement analogique, Jérôme Sabbagh ne craint pas les aspérités du live qui confèrent à son art une belle identité.

Philippe Deneuve