C’est aux frontières de la musique savante et de la tradition populaire, du sacré et du profane, qu’évolue l’ensemble de soufflants Dudukner.

Longtemps le duduk eut comme ambassadeur reconnu l’illustre compositeur et musicien arménien Djivan Gasparyan. Georgy Minasov, musicien et enseignant, en reprend le flambeau avec l’Ensemble Dudukner qu’il a fondé en 1998. Ce virtuose a développé une famille complète de duduk – soprano, alto, ténor, baryton et basse –, autant de tessitures qui lui permettent d’oser d’inédites déviations sonores, notamment à travers des dédales polyphoniques, tout en demeurant fidèle à l’esprit de cette longue tradition. On ne sera donc guère surpris de retrouver dans ce répertoire des pièces issues de la musique liturgique arménienne, mais aussi des compositions contemporaines créées spécialement pour cet ensemble. À la clef une bande-son qui devrait permettre de prendre toute la démesure de ce bon vieux duduk.

Jacques Denis