La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
Musiques du monde - Agenda

Ensemble Dudukner

Ensemble Dudukner
©l’Ensemble Dudukner fait souffler un vent de renouveau. © DR
l’Ensemble Dudukner fait souffler un vent de renouveau. © DR

Théâtre des Abbesses

Publié le 20 février 2026 - N° 341

C’est aux frontières de la musique savante et de la tradition populaire, du sacré et du profane, qu’évolue l’ensemble de soufflants Dudukner.

 

Longtemps le duduk eut comme ambassadeur reconnu l’illustre compositeur et musicien arménien Djivan Gasparyan. Georgy Minasov, musicien et enseignant, en reprend le flambeau avec l’Ensemble Dudukner qu’il a fondé en 1998.  Ce virtuose a développé une famille complète de duduk – soprano, alto, ténor, baryton et basse –, autant de tessitures qui lui permettent d’oser d’inédites déviations sonores, notamment à travers des dédales polyphoniques, tout en demeurant fidèle à l’esprit de cette longue tradition. On ne sera donc guère surpris de retrouver dans ce répertoire des pièces issues de la musique liturgique arménienne, mais aussi des compositions contemporaines créées spécialement pour cet ensemble. À la clef une bande-son qui devrait permettre de prendre toute la démesure de ce bon vieux duduk.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Ensemble Dudukner
du samedi 28 mars 2026 au samedi 28 mars 2026
Théâtre des Abbesses
31, Rue des Abbesses 75018 Paris

à 15h. Tél. : 01 42 74 22 77

