L’Orchestre National de Jazz revisite La Planète Sauvage

Avec l’ONJ, Sylvaine Hélary revisite avec la créativité qu’on lui connaît une des grandes bandes originales, celle de La Planète sauvage, film culte créé en 1973 par René Laloux.

La Planète sauvage, plus qu’un film de science-fiction, s’est imposé au fil du temps comme un grand classique du film d’animation. Et sa bande originale l’est devenue tout autant, consacrant le talent d’un visionnaire : le pianiste et arrangeur Alain Goraguer, qui s’est tant illustré auprès de Vian, Ferrat ou Gainsbourg. C’est donc ce monument que la flûtiste et cheffe d’orchestre Sylvaine Hélary a choisi comme programme de son ONJ, non pour en réaliser un énième ciné-concert, mais bel et bien pour inventer une nouvelle version, qui nous projette en 2026 en injectant des éléments contemporains, à l’image du scénario reconfiguré comme de la mise en sons qui défie la pesante loi des catégories.

Jacques Denis