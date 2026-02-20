Les Amazones d’Afrique transcendent les frontières

Énergiques, Les Amazones d’Afrique défendent un manifeste panafricain pour affirmer le droit des femmes et des jeunes filles sur fond de pop et d’électro.

Femmes puissantes et souveraines, les Amazones d’Afrique sont six « guerrières » qui créent des ponts entre les générations. Elles font référence aux Amazones du Dahomey, un régiment militaire féminin du XVIIIe siècle, fier et courageux. Leur enthousiasme combattif sert la défense des femmes et vise toute la diaspora africaine. Au départ, ce supergroupe était essentiellement malien mais, aujourd’hui, son mix (d)étonnant convoque le Bénin ou le Congo. Gorgée de hip-hop et d’électro, leur musique a été dirigée par Jacknife Lee, producteur de U2 et Taylor Swift. Un girl power qui prône l’égalité entre les sexes et lutte contre les violences sous toutes leurs formes à travers des chants mandingues boostées par des grooves modernes.

Philippe Deneuve