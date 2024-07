Que peut-on dire des réseaux sociaux au théâtre ? La scène est-elle un espace où ils puissent s’incarner de façon organique ? Wireless people tente de répondre à cette question, porté par son interprète qui excelle dans tout.

Désincarnés, les réseaux sociaux ? Au contraire : nous et nos affects, qui sont leur carburant, sommes bien humains – trop humains peut-être, puisque derrière les algorithmes se tiennent des personnes qui font fructifier leur investissement en misant sur nos biais cognitifs. Rembobinons. Le public s’installe devant une white box tandis qu’une voix répète en boucle ses instructions : “Nous vous rappelons qu’il est strictement permis d’utiliser votre téléphone durant le spectacle. Veuillez continuer à distinguer la réalité de la vraisemblance…” Il s’agit de saturer l’attention, de conditionner aussi l’oreille à certains codes : parti-pris de l’anglais comme langue du Réseau – et du dominant – ou barrage de sons toujours signifiants. greta entre bientôt en scène, et iel performe une monstruosité de 2024 : prenant mille poses, passant d’une expression à l’autre en un montage halluciné et grimaçant, parlant toutes les langues pour ne finalement rien dire qui ait d’importance sur tous les tons de voix possibles, iel se transforme en mashup vivant de reels et de vidéo tik tok. En quelques instants la réalité concrète et organique du théâtre est percutée par cette autre réalité : les réseaux sociaux ne sont pas que virtuels, ils sont aussi une collection d’attitudes, de façon de jouer de son corps et de placer sa voix, ils s’incarnent dans nos postures et dans notre langage. Ils sont là.

Une œuvre pluridisciplinaire qui oscille entre émotion et information

Cette démonstration qui ouvre Wireless people ne laisse plus qu’une question : qu’en faire ? Il est facile de dénoncer les réseaux sociaux, de faire le procès du narcissisme, de constater le mal-être induit, plus délicat de trouver une forme d’équilibre. Sans que rien ne soit asséné, on sent que des éléments de réponse affleurent : possibilité de créer des communautés en ligne, création de nouveaux modes relationnels, ouverture sur d’autres cultures… Tout cela est montré dans une succession de scènes qui sont comme un long scroll théâtral, plein de ruptures brutales, mené à un rythme infernal, avec les mêmes effets de fascination mais aussi de dilution de l’attention qu’une plongée ad nauseam dans un fil insta. C’est un détournement de la réalité – car le spectacle a une dimension quasi documentaire – plus intéressant au final que le long quart d’heure explicatif qui donne la sensation d’avoir allumé sa télé sur Arte. Ce faux ego trip sous amphétamines est brillamment mené par greta fjellman, qui tient ce seul-en-scène multilingue et drôle avec une énergie et une palette expressive impressionnantes. De pépites – “Quel serait l’antonyme de réseau social ?” – en provocations – “On va au théâtre pour se couper de la réalité.” – elle improvise, séduit, déclame, slame, chante, débite des listes de noms de réseaux sociaux avec un flow percutant. On n’est pas sûr que le projet aille bien jusqu’au bout, parce qu’il ne choisit pas son camp entre informer et rendre sensible. Mais il est certain qu’il donne à voir et à réfléchir.

Mathieu Dochtermann