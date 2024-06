« Talk Show » du circassien Gaël Santisteva

Le circassien Gaël Santisteva aime prendre des risques : celui de la vérité, celui de la parole à nue, celui de l’improvisation. La spécificité de Talk Show est qu’il le fait avec des circassiens et circassiennes. Le propos tourne donc autour du cirque et, nécessairement, du corps.

Une façon de résumer Talk Show serait de dire qu’il s’agit d’un spectacle avec des artistes de cirque mais sans prouesse de cirque. Il s’agit, essentiellement, de parler, de se dévoiler, de dépouiller l’intimité de plusieurs personnes dont le parcours a engagé le corps pendant des années. Car Gaël Santisteva réunit au plateau quatre interprètes qui ont déjà quelques années de carrière de cirque derrière eux. Alors, dans leur perception d’eux-mêmes et du chemin accompli, il y a des désillusions autant que des victoires, il y a la fatigue et les accidents autant que les succès, il y a le corps qui s’use aussi. Pour mieux tirer ce spectacle qui n’en est pas tout à fait un vers la confidence, le dispositif laisse une large place à l’improvisation : chaque représentation est unique, à fleur de peau. L’improbable peut se produire.

Paroles de circassiens, sans filet

On n’est pas loin de la conférence, on est presque dans la performance, dans une forme de non-spectacle : Talk Show n’est pas facile à classer. La découverte des vies de ces hommes et de ces femmes peut avoir une dimension documentaire, avec le plaisir de glisser un regard dans les coulisses du cirque. Elle est surtout émouvante : la succession des échecs et des réussites de ces artistes est en réalité une chose très humaine, parfaitement universelle. On sent une vulnérabilité au plateau qui nous motive à accueillir les confessions des interprètes, et à entrer en résonance avec eux. C’est un spectacle profond, touchant, où la condition humaine est un vecteur d’émotion, loin des mécaniques d’exploit spectaculaire sur lesquelles reposent encore beaucoup de spectacles de cirque.

Mathieu Dochtermann