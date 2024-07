« Pillowgraphie » de la Cie BaZooKa, spectacle enchanteur

Une bande de fantômes défilent et font les pitres : un spectacle magique pour les enfants, un retour aux images d’enfance pour les plus grands, permis par une grande agilité des interprètes danseurs.

Ils traversent, un par un puis par groupe, le plateau. Tantôt charmeurs, joueurs, menaçants ou apeurés, ils composent un ballet qui prend place sous nos yeux, happés par la lumière bleue qui met en évidence les êtres devant nous : les fantômes de la Cie La Bazooka. Mais n’ayez crainte, et rassurez vos enfants : ici, même les fantômes semblent avoir peur de leurs congénères. Immergé dans un univers musical semblable à un film Disney, le public ne quitte pas des yeux ces spectres immaculés, dont on se demande dans un premier temps s’ils ne voleraient pas vraiment.

Et l’on se met à croire aux esprits

C’est bien la première fois que je voyais de véritables et aussi beaux fantômes, fidèles à ce qu’on imagine dès tout petit : un drap blanc et lourd, muni de deux larges orbites noires, une manière de se mouvoir fluide et distinguée, une légère dose d’humour. Sur le Boléro chorégraphié de Béjart dont ils puisent parfois la gestuelle – en lui ôtant une bonne dose de gravité, le groupe dévoile peu à peu ses supercheries et laisse voir l’envers du costume. Interrompant le programme, l’un des leurs se met à chanter, tandis qu’un autre s’écrase au sol : finalement, les fantômes sont un peu comme nous mortels, à chacun sa personnalité et ses réactions. Les enfants dans la salle semblaient captivés. Et nous aussi : quel plaisir de s’imaginer y croire.

Louise Chevillard