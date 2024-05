Dans le cadre des Journées de l’Arménie et du programme Place à l’international organisé par Avignon Off, l’Armenia State Song Theatre présente Une Journée froide en enfer à La Scierie. Un seul en scène interprété par le comédien Nerses Avetisyan.

Un homme règle une caméra et s’installe dans un canapé. Il est prêt à s’exprimer, à enregistrer les raisons pour lesquelles il envisage de mettre fin à ses jours. C’est Charlie, unique personnage de la pièce de l’auteur Jan Quackenbush, qui explique qu’il ne peut se résoudre à vivre sans sa femme. Alitée dans une chambre d’hôpital, cette dernière est plongée dans un coma profond. Charlie affirme qu’elle n’a aucune chance de guérison. Il prévoit donc de se rendre à son chevet, de la débrancher et de se suicider… Spectacle en langues arménienne et française (sous-titré en français), Une Journée froide en enfer « représente les efforts d’un homme qui tente de surmonter son désespoir face au dilemme » qui le contraint. Cet homme ouvre avec lui-même un réflexion inextricable sur le choix de la vie ou de la mort.

Manuel Piolat Soleymat