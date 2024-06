Greta Fjellman et Maia Blondeau transforment le plateau en écran de téléphone en quatre dimensions dans Wireless People. Une approche poétique de l’écriture qui utilise différents codes de jeu, jusqu’à l’improvisation.

Nous passons des heures sur nos écrans de téléphone, explosant nos temps d’écran, découvrant de nouvelles applications toujours plus addictives, depuis nos canapés, nos lits, nos fauteuils de bureau. Wireless People nous propose de s’asseoir cette fois sur les gradins d’une salle de spectacle, pour scroller en compagnie de Greta Fjellman, qui se met dans la peau de nos pixels préférés.

De l’écran au plateau

Greta pilote ce seul en scène à la manière d’un scroll où le virtuel rattrape le réel, et surfe au travers des plateformes envahissantes de nos vies : Instagram, Facebook, TikTok… Les tendances s’incarnent ainsi en chair et en os et les situations vécues se matérialisent sous nos yeux, provoquant une drôle d’impression pour qui a l’habitude de parcourir les contenus instables des plateformes numériques. Un programme intriguant, qui aiguise nos regards drogués à l’image.

Louise Chevillard