Appels d’Urgence et Romance

Les deux spectacles ont été initialement conçus au sein d’un triptyque intitulé Débordées autour de la marginalité au féminin, des femmes qui « débordent ». Appels d’Urgence donne la parole à une femme qui refuse son obsolescence programmée dans le cadre familial, Romance à une jeune fille en voie de radicalisation.

Les deux seuls en scène ont reçu un formidable accueil public et critique. Le premier, Appels d’urgence, est un projet né de l’envie d’Agnès Marietta, autrice, d’écrire pour l’actrice Coco Felgeirolles, un projet auquel s’associe la metteuse en scène Heidi-Eva Clavier. Le trio veut travailler à partir de l’intime. « Il y a eu un temps d’interviews de Coco, suivi de séances de travail à trois pour mettre en relation le texte, les directions et le vécu de la comédienne. À chaque instant nous avons travaillé à la frontière entre fiction et réalité pour plonger dans la thématique de l’obsolescence d’une mère ». Au fil de la pièce, l’actrice et son double, Madame Walter, remonte le fil d’une vie. Ce qu’elle cherche, c’est comment échapper aux assignations sociales induites par le vieillissement. Et affirmer, quoi qu’on en dise, que chaque âge a ses possibles.

Une tragédie contemporaine

Le second, Romance, pour lequel son autrice Catherine Benhamou a reçu le Grand Prix de Littérature Artcéna 2020 et le prix PlatO des écritures théâtrales, expose les mécanismes de la radicalisation qui atteignent une génération en perte de repères, met en exergue la fragilité d’une jeunesse exposée à toutes les violences et manipulable. Dans la peau d’Imène, la comédienne raconte la dérive de son amie Jasmine prête à commettre un attentat pour entrer dans les livres d’histoire. Le monologue porté par Marion Trémontels, en retraçant ce basculement vers la radicalisation, pointe également la responsabilité des réseaux sociaux dans l’embrigadement et le processus d’isolement qui conduit à la mise en œuvre d’un acte abominable.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens