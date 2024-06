Emmanuel Besnault et Benoit Gruel revisitent Labiche en mode électro-onirique. Dans le grand lit des noces, un cheval, un chapeau mais pas de mariée… En route pour le rêve de Fadinard !

Fadinard est le parfait exemple de l’homme à qui rien ne devrait arriver : il est jeune et bien doté, sa promise est fille de pépiniéristes à Charentonneau : pas de quoi entrer dans l’Histoire mais largement assez pour regarder passer la vie sans vraiment s’en soucier. Patatras ! Le matin de ses noces, le cheval de son fiacre dévore un chapeau de paille d’Italie, appartenant à une femme mariée qui est allée cacher au bois de Vincennes sa passion pour les fringants militaires. Fadinard doit absolument trouver un couvre-chef identique afin de restaurer l’honneur de la dame et sauver la tranquillité de son mariage. Pour mieux suivre et pimenter la cavalcade effrénée de Fadinard, Emmanuel Besnault et Benoit Gruel imaginent qu’il la rêve !

Labiche sauce piquante

« Notre défi est de conserver le meilleur du génie comique de Labiche tout en le confrontant aux enjeux idéologiques et sociaux de notre époque. » disent les deux complices qui s’autorisent quelques libertés avec le texte original. Ils transforment le beau-père en belle-mère, coupent le personnage de la mariée qui « devient alors un mystère, un but invisible, un symbole » et installent l’intrigue dans un immense lit dans lequel « jouer, courir, s’amuser, se marier, se battre, encore courir, et surtout rire ! » Dans le sol mouvant fait de matelas, de couettes et de coussins, Fadinard caracole et s’ébroue dans la mécanique comique et, à l’instar du roi Lear, « met the nightmare and her nine foals » !

Catherine Robert