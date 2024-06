« Rêveries » de Juliet O’Brien, un accès aux rêves de nos aînés

Avec Rêveries qu’elle écrit et met en scène, Juliet O’Brien nous ouvre un accès aux rêves de nos aînés. Pour mieux analyser les nôtres.

Juliet O’Brien a des tas de rêves. Depuis 2019, elle collecte ceux des personnes qu’elle rencontre pour en faire des spectacles. C’est d’abord Dans tes rêves, où elle partage les témoignages qu’elle a pu recueillir chez des jeunes. Des enfants, elle va naturellement aux parents dans Je rêve pour toi, qui interroge la place au rêve que les adultes accordent à l’enfant dans leur éducation. Aujourd’hui avec Rêveries, voici venu le temps des aînés, de celles et ceux qui ont traversé le siècle. À eux aussi, Juliet O’Brien avait bien des questions à poser. « Quand vous étiez jeune à quoi rêviez-vous ? Est-ce que vos rêves se sont réalisés ? Quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd’hui ? ». Désormais experte en la matière, elle crée à partir des réponses récoltées des histoires fortes et émouvantes qu’elle transmet à quatre comédiens – Isabelle Labrousse, Marion Träger, Alexandre Delawarde et Kamel Abdelli – habiles à incarner le passage du temps et toute la galerie de personnages qui l’emprunte.

L’espoir en partage

Chargés d’Histoire, les récits multiples dont est faite Rêveries sont pour Juliet O’Brien « un pas de côté pour mieux comprendre notre temps ». Le courage qu’on y rencontre chez les protagonistes, y compris dans les tempêtes dont le XXème siècle ne fut pas avare, est porteur d’espoir pour nous qui arrivons après. En nous rappelant que « les générations qui nous ont précédés ont été jeunes elles aussi, ont aimé, ont eu des aspirations et ont fait preuve d’une grande résilience dans un monde souvent en pleine transformation », il invite à croire encore. Sans doute ces personnages que nous découvrons sont-ils animés par certains désirs différents des nôtres, parce que propres à leur époque. Mais l’essentiel, l’aspiration à la liberté et au bonheur, n’est-elle pas la même pour tous ? Au cœur de cette création, les acteurs certainement nous en diront quelques mots.

Anaïs Heluin