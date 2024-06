Comment être une guerrière aujourd’hui ? Ava Baya et Pierre Pfauwadel examinent la question en imaginant que des Amazones envahissent le public et décrètent l’avènement du matriarcat.

« Une tribu amazone envahit le public. Les règles ont changé : c’est l’avènement du matriarcat. Nous sommes à l’aube de la guerre contre Athènes, à cet instant décisif où la bascule vers un monde nomade et matriarcal aurait été possible. » Les comédiennes Ava Baya, Sasoux Dosso, Laura Facelina, Mélissa Polonie, Guillermina Celedon et Hélène Rimenaid s’emparent de cette dystopie guerrière « pour questionner leur rôle et leur place au plateau ». Au programme : « une moto, du twerk, des pardons en pagaille, des tonnes de bonbons, des rires, des larmes, une première danse, et, invisible, vivace, de l’espoir en barre. Oser encore chevaucher ce soir ensemble. Comprendre « pour quoi ? », « pour qui ? ». Pour elles-mêmes aussi, un peu. Pour rappeler que tout le monde porte en soi une « fucking femme guerrière ». »

Le féminin en question

Ava Baya présente la pièce qu’elle a écrite avec Pierre Pfauwadel comme le « cheminement d’une misogyne à devenir elle-même, une femme », comprenant au fur et à mesure de l’élaboration du projet « la puissance de la douceur ». Pierre Pfauwadel met en scène cette chevauchée fantastique avec l’idée première de « laisser une place immense au jeu et à l’invention au présent. De mettre les interprètes au centre du dispositif théâtral » en organisant un « aller-retour permanent entre deux époques : celle des figures d’Amazones et celle des comédiennes qui les incarnent ». Loin de la misogynie et de la xénophobie du peuple grec, persuadé qu’il n’était de bouillant guerrier qu’Achille et de femme digne de ce nom que la patiente Pénélope, ce spectacle imagine des femmes capables de choisir, comme les comédiennes qui les incarnent, leur dramaturgie existentielle et leur destin.

Catherine Robert