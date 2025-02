Week-end de la mélodie

Les lauréats de l’Académie Orsay-Royaumont font résonner mélodies, lieder et autres songs au Musée d’Orsay, devant un tableau choisi et dans la salle des fêtes.

Le monde de la mélodie, qui relie musique et poésie, est infini. Chaque langue y trouve son espace musical, qui entre en résonance avec les tableaux du musée. Les Finlandaises Iida Antola (soprano) et Anni Laukkanen (piano) croisent ainsi Schubert et des raretés de Lili Boulanger, Maurice Delage et Aare Merikanto, puis Britten, Duparc, Bolcom, Ravel ou Poulenc. Le baryton Jeeyoung Lim interprète Chausson, Schumann et Grieg sous la Marguerite rose d’Odilon Redon, puis un florilège de lieder (Beethoven, Schubert, Wolf, Clara Schumann…) adossé aux mélodies de Debussy, Duparc, Fauré ou Hahn dans la Salle des fêtes. La mezzo Emma Roberts célèbre les compositrices (Amy Beach, Nadia et Lili Boulanger, Rebecca Clarke…) quand le ténor Joël Terrin revisite l’humour en musique (avec Satie, Poulenc ou Rosenthal).

Jean-Guillaume Lebrun