Avec des spectacles, des lectures, un focus thématique et une exposition, les 52èmes Rencontre(s) d’été de La Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon nous donnent des nouvelles du monde.

Chaque été, les Rencontre(s) de La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon offrent au festivalier l’occasion de vivre le théâtre autrement, à distance de la grande agitation du Festival d’Avignon. La 52ème édition de cet événement, qui se tient du 8 au 25 juillet 2025, forment un tout aussi cohérent que divers, à l’écoute des grandes transformations de l’époque. Centre national des écritures du spectacle, le lieu fait place à Affaires familiales d’Émilie Rousset, en coréalisation avec le Festival d’Avignon. En parallèle de cette immersion dans le quotidien de cabinets d’avocates spécialisées dans le droit de la famille, Cyrille Atlan partage elle aussi une histoire de famille. Dans Henriette ou la fabrique des folles – en coréalisation avec le festival Villeneuve en Scène –, elle livre l’histoire de sa grand-mère, enfermée dans un asile de 1930 à 1970.

Intimités partagées

Le troisième spectacle au programme, Tous les sexes tombent du ciel de Léa Katharina Meier – en coréalisation avec la Sélection suisse en Avignon –, donne à voir par un langage à la fois grotesque et sensible une féminité « déformée par la violence intime et sociale d’un monde obsédé par la propreté ». Les Rencontre(s) participent aussi de la réflexion sur l’actualité et l’évolution des écritures théâtrales contemporaines. Cette année, un focus thématique interroge sous la forme de lectures, de tables rondes et d’ateliers l’accessibilité du spectacle vivant aux personnes handicapées. Enfin le G.R.A.A.L. – Groupe d’acteurs-actrices-lecteurs de La Chartreuse, nous mène avec des lectures à la découverte de quatre écritures très différentes : celles de l’auteur syrien Hatem Hadawi, de Laurie Guin, Mathilde Aurier et Nicolas Barry. Avec aussi un Summer Camp et une exposition, on sort de ces Rencontre(s) plus renseigné que jamais sur les mouvements des écritures contemporaines autant que sur ceux du monde.

Anaïs Heluin