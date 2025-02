Il Viaggio, Dante

Reprise de l’opéra de Pascal Dusapin créé en 2022 au Festival d’Aix-en-Provence.

Depuis toujours, dans ses opéras, Pascal Dusapin invite les figures de mythes : Roméo et Juliette, Médée, Faust, Penthésilée, Macbeth… Sa onzième œuvre lyrique ne fait pas exception, puisque sur les traces de Dante elle invite à un voyage, une traversée de l’Enfer au Paradis. Ce n’est pas un opéra au sens habituel ; le compositeur parle d’« operatorio » – un terme utilisé en 1992 pour son Melancholia (qui penchait davantage vers l’oratorio) et qui renvoie aussi à la démarche de Stravinsky dans son Œdipus Rex. Le compositeur et son librettiste Frédéric Boyer se fraient un chemin dans le récit immense de Dante et en retiennent une certaine qualité de lumière et de poésie plus qu’une succession de péripéties – et cela fonctionne parfaitement avec la lecture ajoutée, entre histoire humaine et projection onirique, par le metteur en scène Claus Guth. Ce chemin se trace surtout par la musique, orchestre et chœur mêlés, avec une distribution minutieusement choisie : Christel Loetzsch (le Jeune Dante), Jennifer France (Béatrice), Dominique Visse (la Voix des Damnés), déjà présents à Aix, ainsi que Bo Skovhus (Dante) et, à la direction, Kent Nagano.

Jean-Guillaume Lebrun