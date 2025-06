L’auteur et metteur en scène Rémi Couturier adapte au théâtre Tu m’as laissée en vie, un livre-témoignage de Camille Beaurain et Antoine Jeandey sur le mal-être paysan. Quand une histoire d’amour est ravagée par le désespoir économique.

Camille avait 24 ans lorsque son époux, Augustin, un éleveur de porcs installé dans la Somme, a mis fin à ses jours, le 21 octobre 2017. Lui en avait 31. C’est l’histoire de leur couple, de leur rencontre lorsque Camille avait 15 ans, de l’installation de cette dernière dans la ferme d’Augustin, des difficultés économiques auxquelles tous deux doivent faire face, c’est l’histoire des dettes qui s’accumulent, de l’épuisement physique et psychique que raconte Tu m’as laissée en vie, le livre dont s’est inspiré Rémi Couturier pour écrire et co-mettre en scène, avec Marie Benati, Tout contre la terre.

Le suicide d’un agriculteur

« Dans mon écriture, explique Rémi Couturier, je me suis appliqué à traiter avec tendresse ce couple (…) pour que le drame du suicide d’un paysan évoque à chacun la perte de l’être aimé. (…) Je veux toucher le plus grand monde. Ce spectacle est donc, avant tout, une histoire d’amour. En parallèle, je me suis amusé à faire grossir, à rendre théâtrales ces situations absurdes que traversent les agriculteurs de notre pays… » Oscillant entre le drame d’un couple qui lutte pour vivre de son travail et le comique kafkaïen du monde qui les entoure, Tout contre la terre nous confronte au destin brisé d’un homme étranglé par un quotidien devenu insupportable.

Manuel Piolat Soleymat