Avec « Underground », Romain Bertet fait basculer nos perceptions

Avec Underground, le danseur et chorégraphe Romain Bertet vient se planter la tête dans la terre des Jardins de l’ancien Carmel d’Avignon. Pour creuser nos profondeurs.

Pour Romain Bertet, la danse offre un accès au domaine du souterrain. Depuis la création en 2014 de sa compagnie L’œil ivre, le danseur et chorégraphe qui fut auparavant interprète auprès de Maguy Marin, Alban Richard, Ambra Senatore ou encore Georges Appaix développe un langage aux visées archéologiques. Dans Underground, où il apparaît tel une énigme, la tête plantée dans la terre. Il s’agit pour l’artiste de se placer lui-même ainsi que le public « à l’endroit exact du passage vers le monde du fantasme, au plus près de la descente ». Accompagné de textes écrits avec l’auteur Samuel Gallet et de la composition sonore d’Éric Petit, Romain Bertet tente une bascule de nos perceptions. En changeant physiquement de sens, il cherche à provoquer une inversion du regard. Il nous emmène avec lui dans un questionnement de l’inconscient collectif, comme lieu de la transgression et de la liberté individuelle.

Anaïs Heluin