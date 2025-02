Les anciens musiciens du quartet de Wayne Shorter se retrouvent pour célébrer l’esprit de leur mentor disparu. Le pianiste Danilo Perez, le contrebassiste John Patitucci et le batteur Brian Blade sont rejoints par le saxophoniste Ravi Coltrane.

Pendant plus de deux décennies, le pianiste Danilo Perez, le contrebassiste John Patitucci et le batteur Brian Blade ont constitué la section rythmique du quartet du saxophoniste Wayne Shorter. Un quartet au sein duquel tous trois — individuellement brillants et leaders à part entière par ailleurs — ont appris, sous l’influence d’un mentor qui les poussait sans relâche à aller vers l’inconnu, à se dépasser afin d’accéder à un stade quasi télépathique de l’improvisation, s’évadant des formes traditionnelles et des habitudes pour essayer d’inventer véritablement ensemble de la musique dans l’instant.

Coltrane fils en invité

Orphelins de leur leader qui s’est éteint en mars 2023, les trois hommes s’efforcent de faire briller la flamme que ce dernier leur a transmise en une « Legacy » qui accueille en son sein le saxophoniste Ravi Coltrane, fils d’une autre légende — John Coltrane — avec laquelle Wayne Shorter avait entretenu plus d’une correspondance, musicale comme spirituelle.

Vincent Bessières